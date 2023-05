Das Streiflicht

Warum, liebe Linguistinnen und Linguisten, habt ihr euch eigentlich ausgedacht, dass ausgerechnet "wurzeln" ein schwaches Verb ist? Ja gut, der Verbstamm bleibt unverändert, wenn jemand oder etwas in der Vergangenheit "wurzelte". Aber erklären Sie das doch mal den Leuten, die Bürgersteige auf ihre Trittsicherheit überprüfen. Wenn da die Wurzeln den Asphalt anheben, verschieben oder gleich sprengen wie Muskeln ein zu enges T-Shirt, dann kann doch wirklich nicht mehr von einem schwachen Verb die Rede sein. Deswegen sagen Menschen mit Sinn für die sprachliche Dramatik, die in alltäglichen Vorgängen liegen kann, lieber gleich "Wurzeln schlagen" oder noch besser "Wurzeln schlugen". Damit auch wirklich niemand bezweifeln kann, um was für ein starkes Verb es sich hier in Wahrheit handelt.