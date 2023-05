Das Streiflicht

(SZ) Wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, wird zwar bestens wahrgenommen, läuft aber auch Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren und buchstäblich aus dem Rahmen zu fallen. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt sich selten zu weit aus dem Fenster, im Gegenteil: Oft wirkt er, als bleibe er lieber hinter dem Vorhang stehen und verlautbare durch ihn hindurch in gebremster Rede seine spröden Botschaften. Nun ist er beinahe aus dem Fenster gekippt, und das in einer Schule in Kleinmachnow in Brandenburg. Dort belegte er vor Schülerinnen und Schülern die Klebeaktionen der "Letzten Generation" mit dem Prädikat "völlig bekloppt", und wenn er damit auch der vermeintlich schweigenden, in diesem Punkt jedoch überaus redseligen Mehrheit aus dem Herzen gesprochen haben mochte, so fliegt ihm die Sache jetzt doch ganz gewaltig um die Ohren.