Das Streiflicht

Johann Wolfgang von Goethe war übrigens nicht einfach ein Schriftsteller. Eine seiner anerkannten Berufsbezeichnungen lautet "Universalgenie", genau wie das beim Maler Leonardo da Vinci der Fall ist. Da können heutige Künstler staunen, anzweifeln werden sie es nicht. Diese Art Wissen nannte man früher Allgemeinbildung, heute kann man von "Günther-Jauch-Wissen" sprechen. Wissen also, das ausreicht, um die ersten drei Fragenrunden bei Wer wird Millionär? ohne Einsatz des Saal-Jokers zu überstehen. Was den Künstler zum Universalgenie macht, muss man bei diesem Wissen nicht wissen. Was man sich höchstens für die vierte Fragerunde merken könnte, wäre, dass wenn diese Herren sich mit etwas anderem als ihrer Kunst beschäftigt haben, oft etwas so Erhellendes zustande kam, dass auch Wissenschaftler ihre Arbeit mit Respekt betrachteten. Wieso jetzt die Frage im Raum steht, ob auch Heidi Klum ein Universalgenie ist und welche Fußballwissenschaftler beeindruckt sein könnten, hat mit der Schaffenskrise des FC Bayern zu tun.