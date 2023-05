Das Streiflicht

In Erfurt beweist ein Känguru, dass Ordnung mehr ist als nur das halbe Leben.

(SZ) Ordnung ist das Grundprinzip des Lebens. Nein, das wird jetzt keine Ayn-Rand-Friedrich-Merz-Betrachtung, sondern eine Art philosophischer Spaziergang zum Wochenende. In Erfurt nämlich hat man ein Känguru gesehen. Nicht im Fernsehen oder im Zoo, sondern auf der Straße. Es hüpfte vorbei, und dann verschwand es wieder. Nun weiß man, dass Kängurus nicht nach Erfurt gehören. Selbst Westdeutsche, die nach einem gerade reüssierenden Bestseller den Osten erfunden haben, wissen, dass Kängurus nicht dort heimisch sind. Kängurus gehören nach Australien. Ein Känguru in Erfurt also stört die Ordnung. Wenn etwas massiv die Ordnung stört, sucht man zuerst nach einer rationalen Begründung dafür, jedenfalls wenn man nicht Kardinal Woelki oder Donald Trump ist. Die rationale Begründung für die Sichtungen des Erfurter Kängurus lautet: Es ist von einem Privatgrundstück entwichen, wobei dem Känguru nicht bewusst war, dass es entwich. Wenn man jemandem, und sei es einem Känguru, zuschreibt, es sei "entwichen", hat man eine Vorstellung davon, wo der, die oder das Entwichene eigentlich sein sollte.