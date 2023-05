Das Streiflicht

(SZ) Man müsste wirklich mal wieder einen butterweichen Song von den Blind Boys of Alabama auflegen. Die Gospelband wurde 1939 von fünf blinden Heranwachsenden gegründet, darunter zwei Neunjährigen. Und weil ein Mann namens Jimmy Carter (nein, nicht der ehemalige US-Präsident) immer noch unter diesem Namen performt, gelten die Blind Boys als älteste noch auftretende Band der Welt. Allerdings gibt es begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Titels. Die fünf Gründungsmitglieder sind alle bereits gestorben, und Jimmy Carter, the Last Boy Standing, trat der Band erst Anfang der Achtzigerjahre bei. Das sind gerade mal 40 Jahre. Auch die Rolling Stones sind im Ranking der ältesten Bands der Welt junge Hüpfer, fanden sie doch erst 1962 zusammen, um Rhythm and Blues-Klassiker zu spielen. Die Four Tops zum Beispiel wurden 1953 gegründet, und Gründungsmitglied Duke Fakir mischt in der aktuellen Formation immer noch mit. Darüber können die O'Jays, die 1958 loslegten, wiederum nur lachen. Da gibt es sogar noch zwei Gründungsmitglieder, die vor Kurzem erst wieder eine Abschiedstournee erwogen, die Idee dann aber doch wieder verworfen haben.