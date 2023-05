(SZ) Ja, es ist ärgerlich, etwas zu verlieren. Aber selbst wenn es der Ehering ist, eine Stradivari oder die Brieftasche samt Platin-Kreditkarte, Führerschein und sämtlichen Ausweisen, auch der vom exklusiven Saunaklub: Nicht verzagen! Noch im finstersten Tunnel taucht irgendwann ein Licht auf, und sei es nur der entgegenkommende Zug. "Always Look on the Bright Side of Life" singt der Monty-Python-Messias am Kreuz, und das gilt auch für den Verlierer. Die helle Seite des Verlierens ist das Wiederfinden, zumindest die Hoffnung darauf. Ein Mann zum Beispiel, der sein Herz an eine unerreichbare Frau verloren hat, darf hoffen, eines Tages wenigstens seinen Verstand wiederzufinden. Das Internet ist voll von Geschichten über Verlobungs- und Eheringe, die unbemerkt vom Finger glitten und nach Jahrzehnten wiederauftauchten, mal eingewachsen in eine Karotte, mal in eine Kartoffel. Im Meer versunkene Ringe stecken häufig in einem Fisch, der dem dazugehörigen Ehepaar, mittlerweile grau und ernüchtert, im Restaurant serviert wird. Die Urszene des Ring-Fisch-Mythos steht in Schillers Polykrates-Ballade, die mit den jedermann geläufigen Zeilen beginnt: "Er stand auf seines Daches Zinnen und ließ ein gelbes Bächlein rinnen."