Das Streiflicht

(SZ) Der Fußballtrainer Julian Nagelsmann schafft nun schon seit 47 Tagen etwas, was vielen Menschen, die in ähnlichem Maße von der eigenen Bedeutung überzeugt sind, nicht gelingt: Er schweigt. Seit der FC Bayern ihn Ende März auf bemerkenswert gnadenlose Weise vor die Tür setzte, hält Nagelsmann in der Öffentlichkeit die Klappe. Dabei hätte er bestimmt was zu sagen. Als sein Nachfolger Thomas Tuchel das Viertelfinale im DFB-Pokal verlor, da dürfte es ihn schon gejuckt haben. Als die Bayern kurz danach hochkant aus der Champions League rausflogen, musste er sich vermutlich so fest auf die Zunge beißen, dass es zwei Spieltage später noch wehtat. Und sollte Tuchel am Ende auch noch die Meisterschaft verspielen, bleibt Nagelsmann wohl nur noch die Selbsteinweisung in ein Schweigekloster. Entlassen wurde er ja, zur Erinnerung, weil die Bayern-Bosse die Saisonziele in Gefahr wähnten.

Gut möglich, dass der Boss der Bayern-Bosse, Uli Hoeneß, diesen Schritt nun umso mehr bereut, als Nagelsmann sich auch noch als begabter Schweiger erweist. Denn wenn der berüchtigte Altphilologe Hoeneß eins zu schätzen weiß, dann das Schweigen. "Si tacuisses, philosophus mansisses", fauchte er einst einem Fan hinterher, der es gewagt hatte, ihn zu kritisieren: Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Nagelsmann ist in diesem Sinne vielleicht nicht Philosoph geblieben - dazu hätte er ja vorher einer sein müssen -, aber mindestens Profi. Er hat sich an das ungeschriebene Gesetz gehalten, demzufolge man seinen Nachfolger nicht kritisiert. Das verbindet Nagelsmann mit Angela Merkel, die allerdings seit dem Ende ihrer Amtszeit - anders als Nagelsmann - allen Grund zur Zurückhaltung hat. Und das unterscheidet die beiden von Andrij Melnyk, dem früheren ukrainischen Botschafter in Deutschland. Der hat den jetzigen ukrainischen Botschafter gerade aufgefordert, endlich "sein Gesäß" hochzukriegen, was keineswegs Melnyks erster Ratschlag an den Nachfolger war, aber der bislang unfreundlichste. Die Alternative zum Gesäß hat er sich - der Mann ist ja Diplomat - immerhin verkniffen. Melnyk ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer manchen Menschen das Schweigen fällt, obwohl es dafür ja eigentlich schon reicht, nichts zu sagen.

Während Kritik am Nachfolger verpönt ist, wird Kritik am Vorgänger weitgehend akzeptiert. Jeder neue Verteidigungsminister beginnt seine Amtszeit mit dem Hinweis auf den miserablen Zustand seiner Truppe, das gebietet schon der Selbstschutz. Jeder neue Trainer, bei dem es am Anfang nicht so läuft, macht es genauso. Thomas Tuchel sagte nach der Bayern-Niederlage gegen Mainz, die Mannschaft wirke, als habe sie "80 Spiele in den Knochen". Ein dezenter Hinweis darauf, wer in Wahrheit die Schuld trage, wenn seine Spieler ihr Gesäß nicht hochkriegen. Und Julian Nagelsmann? Reagierte gewohnt schlagfertig. Er schwieg.