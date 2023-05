Das Streiflicht

(SZ) Unterschiedlichere Künste als das Fußballspielen und das Lippenlesen kann man sich kaum vorstellen, und darum war es auch eine echte Sternstunde, als die beiden einmal zusammentrafen. Das war im Juli 2006, nach dem WM-Endspiel in Berlin, bei dem der Franzose Zinédine Zidane den Italiener Marco Materazzi mit einem Kopfstoß gegen die Brust niederstreckte. Dem Angriff war ein Wortwechsel vorausgegangen, den außer den zwei Kontrahenten naturgemäß niemand hatte verstehen können. Erst die Lippenleserin Mariella Balsamo, Dozentin am Nationalen Institut für Gehörlose in Messina, konnte den Dialog rekonstruieren. Kernstück des Gesprächs war demnach folgender Satz, mit dem Materazzi das Angebot Zidanes zurückwies, ihm nach dem Spiel sein Trikot zu schenken: "Lass mich, du Schwuchtel. Du mit deiner Nutten-Schwester. Scheiße."