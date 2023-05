(SZ) Es ist vollbracht. Charles ist gekrönt, Camilla auch, und Harry ist zurück in Kalifornien. Es war viel los am Coronation-Wochenende in London, so viele Geschichten, Dramen, Fakten, man würde ja am liebsten alles auf einmal lesen, aufsaugen, inhalieren. Aber es ist einfach zu viel! Das Streiflicht, seit jeher dem Dienst auch an den zeitökonomisch denkenden Leserinnen und Lesern verpflichtet, hat deshalb in 72 Zeilen (abzüglich dieser Vorrede) alles Wesentliche zur Krönungszeremonie in übersichtlicher Form zusammengefasst und Unwesentliches weggelassen.