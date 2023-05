Das Streiflicht

(SZ) Man braucht kein Büro mehr, selbst wenn man noch nicht in Rente ist. Es gibt diese wunderbare Post-Corona-Technik, mit der man lauter virtuelle Konferenzen machen kann. Als sich früher die Menschen noch richtig trafen, war bei vielen Konferenzen weniger natürliche Intelligenz vorhanden, als jetzt in einer beliebigen Wir-reden-mal-alle-miteinander-Software an künstlicher Intelligenz da ist. Zeug schreiben, Tabellen bearbeiten und Etatpläne aufstellen kann man daheim mit dem Schlepptop genauso. Und die Vorstellung, in einem Büro könnte man sich ein wenig heimisch fühlen, gar Bücher stehen haben und die Arbeit als weniger entfremdet empfinden - das ist natürlich sentimentaler Quatsch, für dessen Zulassung dem Geschäftsführer zwanzig Prozent vom Bonus abgezogen werden. Inhuman Resources, also die Personalabteilung, sagt neuerdings zwar, gaga wie immer: Fühlen ist das neue Führen. Auch fürs Fühlen aber braucht man kein Büro. Höchstens eine Mitfühl-App, mit der sich das Fühlungspotenzial der Chefin oder des Chefs direkt auf jedes einzelne Smartphone der Belegschaft übertragen lässt.