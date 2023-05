Das Streiflicht

(SZ) Die italienische Eisdiele: Immer schon war sie ein Sehnsuchtsort, vor allem im Winter, wenn sich der Mensch bei gefühlten drei Grad minus dem Kältetod nahe glaubt. Dann wärmt der Gedanke an Sommernachmittage vorm Eiscafé am Kirchplatz, wo Luigi Zitroneneis und Stracciatella aufs Waffelhörnchen türmt, dabei Lucio Dallas ohrwurmtauglichen Song "Gelato al limon" krächzend, in dem es natürlich um amore geht. Unvergesslich die Stunden, in denen man als jugendlicher Schulschwänzer dort jugendliche Schulschwänzerinnen traf, für deren Lieblingseis man sein ganzes Taschengeld opferte. Vergeblich, sie zogen dann wieder mit Felix ab, diesem Idioten. Zum Glück war da Luigi, der zum Trost eine Kugel Torroncino spendierte, eine großzügige und im Übrigen kostspielige Geste, denn es gab viele, deren Flirtversuche zum Fiasko gerieten. Die Hoffnung aber blieb, und so standen sie am nächsten Tag wieder da, die in Begier und Misserfolg vereinten Schulschwänzer. Erst im November war der mentale Tiefpunkt erreicht, als Luigi die Eisdiele schloss, um den Winter bei der famiglia in Kalabrien zu verbringen. Weiß der Himmel, was er dort trieb.