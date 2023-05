Das Streiflicht

(SZ) Die Drehbuchautoren in Hollywood streiken gerade, für bessere Bezahlung unter anderem. Aber wogegen sie vielleicht auch aufbegehren sollten, wäre die maßlose Übertreibungssucht der Wirklichkeit. Die glaubt immer, besser als jede Erfindung zu sein. Die sogenannte Wirklichkeit müsste jedes Mal zu einer Schadenersatzzahlung in Millionenhöhe verdonnert werden, wenn etwas geschieht, das alle Erfindungen nur noch bemüht und lahm aussehen lässt. Wahre Ereignisse können so dick auftragen, wie sie wollen. Wenn sie aber jemand erfunden hätte, würden die Zuschauer hämisch lachend abwinken und sagen: Total übertrieben! Gegen diese gemeine Wettbewerbsverzerrung ist kaum etwas auszurichten, wie jetzt auch im Fall des britischen Rentners, der in seiner Wohnküche alleine die russische Ostseeflotte abhört und sich so wertvollste geheimdienstliche Erkenntnisse zusammenklamüsert. Und zwar ausschließlich auf offenen Kanälen, auf denen auch Tante Mimi surfen könnte.