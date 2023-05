Das Streiflicht

(SZ) Man sagt Männern gern nach, dass sie Kleidungsfragen noch schneller beantworten als die Frage nach ihrem Lieblingsgetränk, so übersichtlich ist hier wie da die Auswahl. Aber wenn mal einer von ihnen zum englischen König gekrönt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mann lange unschlüssig vor der Kleiderkammer steht und sich fragt: Soll ich jetzt das "Colobium Sindonis" vom Großvater tragen, dieses putzige lange weiße Hemd aus Leinen? Und dazu ausnahmsweise auch den Schwertgürtel von George VI.? Aber passt der überhaupt noch zu den Handschuhen vom Großpapa, die man nicht außer Acht lassen sollte, weil er sie 1937 bei seiner Krönung auch getragen hat? Charles III. hat sich laut Spiegel dafür entschieden, alle drei abgetragenen Ausstattungsstücke bei der Krönung am 6. Mai in Westminster Abbey anzulegen. Der neue englische König will das als Signal für Nachhaltigkeit verstanden wissen und sieht diese Entscheidung als logischen Zwischenstopp auf seiner Mission, Dinge mehrfach zu verwenden und nicht verschwenderisch mit Ressourcen umzugehen.

Charles III. dürfte bekannt sein, dass auch das Zepter, das er halten wird, und die Kronen, die Camilla und ihm aufgesetzt werden, Jahrhunderte auf dem Buckel haben. Dass sein Stil also auch von Historikern goutiert werden dürfte. Aber auch Männer, die nicht in einer goldenen Staatskutsche aus dem Jahre 1762 im Anschluss an eine Krönung nach Hause rumpeln, haben lange vor Charles verinnerlicht, dass ein Mann nur dann einen eigenen Stil hat, wenn er seine alten Lieblingsklamotten trägt. Das allerdings hat so viel mit Nachhaltigkeit zu tun wie Biostromerzeugen in der Nordsee mit Entchenschieben in der Badewanne.

Im Leben, zugegeben nicht aller, aber sehr, sehr vieler Männer gibt es Kleidungsstücke, die so schicksalhaft in ihr Leben getreten sind wie der brennende Dornbusch in das Leben des Mose. Dieses Bild bietet sich auch deshalb an, weil die wüste Szenerie die modischen Varianten widerspiegelt, die sich den meisten Männern eröffnen, auch wenn sie tagsüber Business tragen: das schwarze T-Shirt mit der Rolling-Stones-Zunge, die alles Mögliche, aber keine Zunge mehr ist. Der Kapuzenpulli, den man einem Detektiv übergeben müsste, damit er nach der ursprünglichen Farbe und Form fahndet. Die Lederjacke, die die Lebenspartnerin schon in die Kleidertonne gestopft hatte, weil sie sich gerade in mehrere Jacken zellteilte. Das sind die Krönungsklamotten von Männern, wenn sie sagen wollen: Das ist mein Colobium Sindonis. Ich bin dein Prinz. Du bist meine Königin. Wir machen es jetzt wie Udo I. von Lindenberg zu Gronau und Hamburg, der immer die gleiche schwarze Krone trägt: Lass uns nach Las Vegas reiten, die Sonne putzen.