Das Streiflicht

(SZ) Im ewigen Kampf des Menschen mit der Natur gibt es erfreuliche Fortschritte. Sümpfe und Regenwälder sind auf dem Rückzug, die Umwandlung der Meere in anorganische Entsorgungsbecken kommt schneller voran als erhofft, und auch der deutsche Autobahnbau, der aus ödem Grünland graufunkelnde Asphaltparadiese macht, nimmt dank Automobilminister Wissing wieder Fahrt auf. Ganz am Ziel ist man dennoch nicht, leider sind auch Rückschläge zu beklagen. Vor allem einige Tierarten wollen partout nicht einsehen, dass sie in der Zivilisation nichts verloren haben. Wolf und Bär legen es geradezu darauf an, unangenehm aufzufallen, und gäbe es nicht Männer wie Söder, die das Problem mit der Knarre regelten, hätten diese Räuber im bayerischen Alpenland längst mehr zu sagen als die CSU. Noch verderblicher ist das Schreckensregiment, das die in kriminellen Clans organisierten Krähen ausüben. Sie stehlen wie die Raben, sind klüger als die Dorfbewohner und ungeeignet als Sonntagsbraten. Anders gesagt: Sie müssen weg.