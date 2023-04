Das Streiflicht

(SZ) Theo Waigel und das Beichten, das ist eine lange Geschichte. Sie besteht zum Teil aus dem, was die Bild vor ein paar Jahren als "Theo Waigels Liebes-Beichte" ausposaunte, was aber nicht mehr zum Inhalt hatte, als dass Waigel schon 1985 mit Irene Epple liiert war. Zu dieser Geschichte gehören jedoch auch Anekdoten wie jene, die er einmal dem Spiegel erzählte. Er sei, sagte er, an einem Sonntag in Ottobeuren vor der Basilika zufällig auf Helmut Kohl getroffen, der ihm zugerufen habe: "Waigel, da drin ist ein schwerhöriger Benediktiner, bei dem könnten Sie beichten." Daraufhin habe er gesagt, er müsse als Einziger nicht beichten, "weil ich alle meine Sünden zwischen Ihnen und Strauß schon abgebüßt habe". Jenseits der brisanten Konstellation Kohl/Waigel/Strauß ist es der schwerhörige Beichtvater, der wie kein anderer zur Folklore des Bußsakraments gehört. Er ist fast so berühmt wie der von vielen erwachsenen Christen als Tatsache kolportierte Scherz, sie hätten als Kinder dem Geistlichen ein schönes Sortiment an erfundenen Sünden gebeichtet und am Ende den frommen Schwindel mit einem "Ich habe gelogen" bereinigt.