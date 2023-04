Das Streiflicht

(SZ) In Bayern marodiert der Mensch viel mehr als der Bär. In Rottach-Egern zum Beispiel wird die Fußgängerin an einem sonnigen Nachmittag viel stärker von SUVs, Teslas und generell Autofahrern aus Ebersberg gefährdet als das durchschnittliche Schaf auf einer Alpenalmwiese durch einen Bären. Man hat noch nichts davon gehört, dass die Bayerische Staatsregierung, speziell deren großgnomiger Innenminister, die Vergrämung, im Extremfall den Abschuss von X-7-Lenkern erwogen hätte. Dem Bären aber, durchaus auch der Bärin, wollen sie ans Fell. Der Bär, der unlängst bei Rosenheim ("es gabat a Leich") zwei Schafe gerissen hat, stammt mutmaßlich aus den italienischen Alpen - so wie der historische Bär Bruno, der 2006 nahezu persönlich von Edmund Stoiber erlegt wurde. Stoiber, dessen sprachprägende Kraft von der linken Haltungspresse immer nur verhöhnt wurde, hat auch den Jahrhundertbegriff "Problembär" erfunden. In ihm spiegelt sich die ganze Ambivalenz des ursisch-humanen Verhältnisses in der postmodernen Betroffenheitsgesellschaft wider.