Das Streiflicht

(SZ) Zu einer popkulturell und presserechtlich gerade noch zulässigen Begegnung kam es am Freitagabend in Berlin. Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, traf beim Bundespresseball auf die Redaktion von bunte.de. "Er hat mich ziemlich positiv überrascht", zitierten die Kollegen hinterher die Kollegin in einer Tickermeldung und ließen nicht lange offen, wen oder was Hassel mit "Er" denn überhaupt meinte: den Bundespresseball, Robert Habeck oder doch den April mit seinen mal wieder vogelwilden Wetterkapriolen? Nichts da, es ging um "König Charles III. (74)", und Tina Hassel tat ihre Überraschung nicht einfach nur kund nach Art gewöhnlicher Leute. Nein, es "gesteht die Journalistin im Interview", so also bunte.de. Sie gestand überdies, Charles sei neulich in Berlin "viel lockerer gewesen als erwartet", mutmaßlich auch weil "da angekommen ... wo er immer hinwollte", womit dann aber nicht Berlin gemeint war, sondern der britische Thron. "Besonders sympathisch", sagte Hassel schließlich, habe sie gefunden, wie Charles mit den "ganz normalen Menschen" sprach. So, so.

Normalität: komplizierte Angelegenheit. Es ist ja völlig unklar, ob es sie in der Welt oder im Menschen überhaupt gibt. Es ist andererseits sehr wohl klar, wer - sollte es Normalität geben - nicht ganz normal ist oder sein möchte. Wenn der nachweislich einzigartige Fußballlehrer Jürgen Klopp sich an seinem Dienstort Liverpool als "the normal one" vorstellt, verstehen alle den Trick und mögen den Nicht-Normalen trotzdem. Und wenn der Chef oder die Chefin einer großen Redaktion von "ganz normalen Menschen" spricht, klingt das wie: Ich bin, Gott sei Dank!, keine(r) von denen. Sicher weder ganz normal noch "besonders sympathisch", dass einem an dieser Stelle der Künstler Max Beckmann in den Sinn kommt. Über sein Bild "Falling Man" schrieb dieser, es zeige nicht Ikarus, zu sehen sei stattdessen "der Mensch, der auf die Erde verurteilt ist zu fallen und dort zu leben ... herausgeworfen aus dem Traumschiff, in dem die Engel weiterziehen".

Umso aufregender (und jedenfalls aufregender als beim Bundespresseball) geht es zu, wenn ein Erdenbürger in diesem Sinne zum Engel wird für eine gewisse Zeit. Es geschieht dies zum Beispiel in der ersten Geschichte des Romans "Ruhm" von Daniel Kehlmann. Ein gewöhnlicher Mann namens Ebling erhält darin auf einmal die Handynummer eines berühmten Schauspielers, eine Verwechslung. Nach anfänglichem Zögern nimmt der Mann diese Verwechslung an, um sie später geradezu lustvoll zu gestalten. So sagt Ebling schließlich in einem Telefonat, in dem also der gewöhnliche Mann vorgibt, jener berühmte Schauspieler zu sein, der er in Wahrheit nicht ist: "Ich wäre gerne wie alle ... Aber ich wusste nie, wie man das macht."