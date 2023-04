(SZ) Wie ist das, wenn ein notorischer Ex-Kokser, der einen notorischen Narzisstenmilliardär gut kennt, ein Buch schreibt, in dem ein Narzisstenmilliardär prominent vorkommt, der Ex-Kokser aber sagt, er sei ein Schriftsteller und deswegen sei das Buch Literatur, also Erfundenes? Damit das gleich klar ist: Mit "Kokser" ist auf keinen Fall Benjamin von Stuckrad-Barre gemeint, mit dem Narzisstenmilliardär auf gar keinen Fall Mathias Döpfner. Und ein koksender Chefredakteur, der Kolleginnen übel nachstellt, ist natürlich auch nicht Julian Reichelt, sondern eine fiktionale Person wie etwa Katharina Blum oder Wolfgang Kubicki, von dem allerdings einige behaupten, es gebe ihn wirklich. Das Streiflicht nämlich ist Literatur, jedenfalls samstags, und alle Menschen, die in ihm vorkommen, sind Kunstfiguren ohne jeden direkten Bezug zur Wirklichkeit. Ohnehin ist völlig unklar, was die Wirklichkeit ist. Man findet schließlich für jede der vielen möglichen Wirklichkeiten mindestens fünf Juristen und Innen, die bescheinigen, dass die jeweilige von ihnen zu prüfende Wirklichkeit dem Grundgesetz zufolge die einzig legale Wirklichkeit ist.