Das Streiflicht

(SZ) Jeder junge Mensch, der das Abitur macht, muss sich mit zwei lebenswichtigen Fragen herumquälen: Erstens, und das ist besonders für die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen relevant: Findet die Reifeprüfung überhaupt statt, und wenn ja, wann? Zweitens: Was mache ich danach? Früher war das Studium die natürliche Fortsetzung des Gymnasiums, allerdings in einer angenehm verlotterten Form, weil das jeglicher pädagogischen Überwachung entzogene studentische Leben vorwiegend an Badestränden und in Kneipen ablief. Heute führt der Hochschulabschluss in eine unendliche Abfolge von Praktika und Aushilfsjobs, in krassen Fällen verschreiben sich die Absolventen dem Wertpapierhandel oder geraten sonst wie auf die schiefe Bahn. Doch es gibt eine seriöse Alternative: Heizungsinstallateur (m/w/d). Wer eine Heizanlage einbauen kann, ist heutzutage so begehrt wie ein Ritterrüstungstechniker im Mittelalter. 60 000 Heizungsinstallateure, so der Zentralverband "Sanitär Heizung Klima", fehlen im Lande. Und es wird noch schlimmer, weil ja Habeck allen Deutschen demnächst die Heizung wegnimmt. Wer soll dann die neuen Öfen einbauen? Germanisten, Philosophen oder Mediziner würden dabei nur Unheil anrichten.