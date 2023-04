Das Streiflicht

(SZ) Manchmal, wenn der Mensch, sofern man ihn noch so altmodisch bezeichnen darf, an nichts denkt außer an die Tätigkeit, der er sich gerade widmet, kommt ihm plötzlich ein Wort in den Sinn, das alles in die richtige Richtung lenkt und ihm ein solides gutes Gefühl schenkt. Früher dachte der Mensch: Alles im Fluss. Aber weil der globalisierte Mensch die Essentials in englischer Sprache vor sich hin halluziniert, denkt the human being einfach nur: Ich bin im Flow. Der Flow ist das neue Karma. Das gute Karma halten viele Leute bekanntlich für ein Bankkonto, das mit jeder guten Tat immer größer wird und sich immer mehr auszahlt. Aber mehr gut geht nicht. Auch der Flow kann nur der Flow sein, er ist nicht schneller, nicht langsamer als andere Flows. Spätestens an dieser Stelle bemerkt the Mensch, dass er nicht mehr über seine Arbeit nachdenkt und dass die anderen Flower ihn anstarren, und er fragt sich: Bin ich noch im Flow-Paradies oder habe ich doch zu viel geschuftet?