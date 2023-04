Das Streiflicht

(SZ) Der große und zu Lebzeiten in den größten Shows des deutschen Fernsehens beheimatete Vico Torriani ist mit einem Lied berühmt geworden, das man heute wegen seiner geografischen Unverrückbarkeitsanmaßung monieren würde: "Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine", heißt es da, und weil Torriani einer Generation angehörte, die mit der alten rhetorischen Figur Zeugma vertraut war, fährt er fort: "Und dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine." Es folgen Beschreibungen dieser Madeleine, die hier nicht wiedergegeben werden müssen. Was dagegen immer noch als brauchbare Vorlage dienlich sein kann, ist die Feier der Internationalität in diesem Lied: "Am schönen Rhein liegt Basel/Und Kairo liegt am Nil/ Doch ich träum von Madeleine/ An der liegt mir viel." Die Folklore dieses Liedes liegt in den Worten, ein bisschen auch in der Melodie von Heino Gaze. Jedenfalls benötigte man keinerlei Kostümierung, um den Zauber Indiens, die Liebesfrühlinghaftigkeit Frankreichs und die alte Pharaonenkultur Ägyptens aufzurufen. Vielleicht waren die Zuschauer damals auch noch ein bisschen wacher als die heutigen. Sie konnten sich mühelos vorstellen, wie man in Paris gekleidet war, mit welchen Gewändern man durch Kalkutta ging und was man als zweckmäßig in Kairo ansah.