Das Streiflicht

(SZ) Man könnte, wenn sich Städte mit den Namen anderer Städte herausputzen, das Gesetz aufstellen, dass die Namensgeber von den Namensnehmern nichts wissen müssen, die Namensnehmer aber zumindest eine Ahnung von der Patenstadt haben sollten. So zum Beispiel kann es Venedig egal sein, wie die vielen "Venedigs des Nordens" beschaffen sind, doch steht es diesen - Kopenhagen, Emden, St. Petersburg, Giethoorn, Brügge, Amiens, Papenburg, um nur ein paar zu nennen - gut an, mit dem Venedighaften an Venedig vertraut zu sein. Dieses Gesetz ist jedoch nicht eins zu eins auf Personen übertragbar, denen eine andere Person quasi übergestülpt wird. Fälle wie der des Rappers Haftbefehl, der auf Twitter zum "Goethe des 21. Jahrhunderts" ernannt wurde, oder jener des Regisseurs Timur Bekmambetov, den uns die taz als "eine Art Aristoteles des Desktop-Kinos" vorstellte, belegen das: Weder Haftbefehl noch Bekmambetov haben sich diesen Schuh angezogen, und was Goethe und Aristoteles angeht, so kümmern die beiden sich um solch erschlichene Referenzen schon lange nicht mehr.