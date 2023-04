Das Streiflicht

(SZ) Viel weiß man nicht über Herostratos, aber man darf vermuten, dass er ein eitler Tropf war und gleichzeitig darunter litt, nicht als der Überflieger zu gelten, für den er sich hielt. Geltungssucht und Minderwertigkeitsgefühl, das ist eine fatale Mischung, vor allem wenn sie im Kopf an der Stelle lagert, in der eigentlich der Verstand sitzen müsste. Bei Herostratos war das wohl so. Um immerwährenden Ruhm zu ernten, fackelte er im Jahr 356 vor Christus den Artemis-Tempel in Ephesos ab, eines der sieben Weltwunder der Antike. Schockiert über den Verlust ihres Signature Buildings verboten die Epheser, den Namen des Brandstifters jemals zu nennen. Bis in alle Ewigkeit sollte er getilgt sein aus dem Gedächtnis der Menschheit, aber das ging gründlich schief. Als ruhmsüchtiger Feuerteufel hat Herostratos Unsterblichkeit erlangt, wozu nicht zuletzt die Dichter beigetragen haben, die ja jede Schandtat für ihr Geschreibsel ausschlachten. "Ich war ein Hauch nur, den ein Gott verspie", lässt Georg Heym den Gernegroß sagen. Aber jetzt, nachdem er den Wundertempel zerstört hat, ist er "ein Sohn der Götter schon", jetzt steht am "nächtgen Himmel wie in Gold getaucht" der Name Herostrat.