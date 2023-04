Das Streiflicht

(SZ) Der Fortschritt ist ein Staffellauf. Das Handy löste den Telegrafen ab, das E-Auto die Postkutsche, und der Briefmarke sitzt seit geraumer Zeit die Frankiermaschine im Nacken. Im Sekundentakt knallt sie Wertstempel in jene Kuvert-Ecken, in denen einst kleine Konterfeis oder kolorierte Kornblumen klebten. Man erinnert sich in unserer technisierten Spätmoderne nur dunkel an die alte Liebhaberkunst der Briefmarkenmaler, bei denen die Menschen in früheren Jahrhunderten anrufen und wochenlang auf einen Termin warten mussten, bis ein Meister ihnen die Postsachen in Präzisionsarbeit freimachte. Inzwischen haben die Angehörigen dieser einst stolzen Zunft ihre Staffeleien in Streichholzschachteln verstaut und zum Social-Media-Manager umgeschult. Vereinzelte Briefmarken sollen weiterhin im Umlauf sein, die meisten aber kleben als letzte Generation in Alben, die keiner mehr sehen will. "Ich zeig dir meine Briefmarkensammlung" war einmal die vielversprechende Anbahnung einer lang anhaltenden Ehe, heute ist damit auf Tinder kein Match mehr zu machen. Dass den Philatelisten der Nachwuchs ausgeht, kann niemanden verwundern. Selbst Liebesbriefe sind heute mit Barcode frankiert.