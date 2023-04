Das Streiflicht

(SZ) Die Polizei steht vor einem Rätsel, und selten fühlte man sich so solidarisch mit der Ratlosigkeit der Sicherheitskräfte wie in dem Fall, der sich gerade im Ruhrgebiet zugetragen hat: In einer Schule in Hattingen im Ennepe-Ruhr-Kreis haben Jugendliche einen Laptop und einen Verstärker mitgehen lassen - aber was die Verwunderung auslöst, ist die Tatsache, dass die mutmaßlichen 17 bis 18 Jahre alten Täter genau 36 Blockflöten eingesackt haben und dabei an die handliche Portion Dutzend dachten. Drei Dutzend, das klingt nach einem Plan, der an die großen Banküberfälle erinnert, die einerseits wegen der gewaltigen Summen in die Kriminalgeschichte eingegangen sind, andererseits wegen der minutiösen Planung bis heute verdruckste Bewunderung für die kriminellen Supertüftler auslösen.