Das Streiflicht

(SZ) In Polizeidienststellen gibt es normalerweise nicht allzu viel zu lachen. Es passiert schließlich nicht jeden Tag, dass die Beamten zu einem Betrunkenen gerufen werden, der auf einer Wiese parkt und der sich, um sein Delikt zu rechtfertigen, nackt auszieht, muht und Gras zu fressen beginnt. Aus solchen Fällen resultieren Pressemitteilungen, die von Kennern als "süffig" eingestuft werden, und wahrscheinlich gibt es auf den meisten Polizeiwachen Spezialisten, die für Texte dieses Schlages herangezogen werden, weil man in ihrem Innern eine "dichterische Ader" vermutet. Daraus hat sich das Orchideenfach "Der poetische Polizeibericht" entwickelt, eine Sparte, in der Paul Kemen, der ehemalige Sprecher der Aachener Polizei, besonders glänzte, indem er sogar Bagatellen ansprechend zu präsentieren wusste: "Zur Wache kam ein Mann, / erbost gab er dort an, / sein Auto habe man beschmiert, / darüber sei er sehr pikiert."