Das Streiflicht

(SZ) Das grausigste Eingeständnis von Scham stammt nicht von einem der derzeit leider unübersehbaren Despoten-Knalltüten Putin oder Trump, nein, es stammt von einer Lady, genauer: von Lady Macbeth. Sie, die kaltblütige Mörderin an der Seite ihres Mannes, hat diesen rätselhaft-gruseligen Satz gesagt: "Meine Hände sind blutig wie die deinen; doch ich schäme mich, dass mein Herz so weiß ist." Toll daran ist die Melange aus Täterinnen-Stolz und Lämmchen-Gehabe, ein reines Herz, das selbst die böse Tat nicht beflecken kann. Wer sich in solcher Weise schämt, an dem perlt das Wort Schamlosigkeit ab wie ein Tropfen Blut vom gefetteten Dolch. Zu einer solchen Schamgesteherin schaut man auf, anstatt sich in der Position dessen zu wähnen, der ihr gnädig verzeihen dürfe. Geschämt wird sich noch immer, und oft sind es die ultraweißen Herzchen, die ganz vorne dabei sind, wenn es gilt, die Scham und ihr Eingeständnis in die Welt zu tragen. Robert Habeck hat das dieser Tage in Kiew getan, als er dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij eröffnete, die Waffenlieferungen an sein Land seien zu spät erfolgt, sie hätten, wenn es gerecht und vernünftig zugegangen wäre, schon früher auf den Weg gebracht werden müssen; kurzum: er, Habeck, schäme sich dafür. Weil Habeck schon früh Waffen gefordert hatte, ist seine Scham eine durchtriebene Stellvertreter-Scham, deshalb gab es auch den wilden Scham-Protest von der SPD.