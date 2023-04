Das Streiflicht

(SZ) Geburtstagsgeschenke sind immer eine heikle Sache, für den Schenkenden ebenso wie für den Beschenkten. Steht etwa der 70. Geburtstag eines alten Freundes bevor, dann sind die Wochen vor dem Jubeltag kontaminiert mit nervtötenden Überlegungen, was man dem liebenswerten, eitlen Gockel verehren könnte. Immerhin, am Ende der Grübelei steht die Erkenntnis, dass es egal ist, was man schenkt. Selbst die britischen Kronjuwelen würde dieser Snob mit einem missbilligenden Hochziehen der Augenbraue entgegennehmen. Also tut es auch eine Flasche Cognac. Es ist dieselbe, die er unsereins zum 60. Geburtstag geschenkt hat. Offenbar hatte er vergessen, dass eben diese Bouteille, ein erstklassiger Tropfen übrigens, ein Präsent zu seinem Fünfzigsten gewesen war. Das Preisschild, hoher dreistelliger Betrag, haben wir damals extra drangelassen. Trotzdem hob er missbilligend die Augenbraue.