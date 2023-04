Das Streiflicht

(SZ) Auch wenn einer auf der Knalltüten-Skala ziemlich weit vorne steht, kann er gelegentlich interessante Dinge sagen. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki zum Beispiel erinnert manchmal an einen amalgamierten Klon aus Til Schweiger und Jan Böhmermann. Dennoch hat Kubicki jetzt wieder einmal Nachdenkenswertes mitgeteilt. "Ich kenne niemanden in der FDP, der sich aktuell Schwarz-Gelb zurückwünscht", meinte er in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Nun könnte man diesen Satz oberflächlich betrachten und anmerken, dass die Minister Lindner und Wissing, aber von der anderen Seite auch die Ministerinnen Paus und Lemke, das vielleicht nicht wünschen, aber dennoch viel dafür tun. Manches im Umgang von Gelben und Grünen in der Ampel erinnert an den Mann, der absichtlich eine Leiter umstößt und dann zur Polizei sagt, er habe doch nicht gewollt, dass der Kollege auch da runterstürzt.