Das Streiflicht

Zwei Deutsche klauen in Österreich vierzehn Totenschädel. Waren sie für einen Geister-Kegelklub unterwegs?

(SZ) "Im ernsten Beinhaus wars, wo ich beschaute, / Wie Schädel Schädeln angeordnet passten": Die Polizisten der Inspektion Straßburg im Bezirk St. Veit an der Glan hätten nicht schlecht geschaut, wenn ihnen die zwei Delinquenten mit diesem Vers gekommen wären, um ihre Übeltat zu rechtfertigen. Die beiden hatten am Freitag aus dem frei zugänglichen Beinhaus der Gemeinde Mölbling, dem Karner, vierzehn Totenschädel entwendet. Bei der Vernehmung gaben sie zu Protokoll, dass sie sich sehr für Sepulkralkulturen und die "Vanitas-Ästhetik" interessierten und darum Beinhäuser und vergleichbare Einrichtungen aufzusuchen pflegten. Das klingt so treuherzig, wie wenn jemand den Raub eines Diamantencolliers damit zu rechtfertigen sucht, dass er sich immer schon für die Goldschmiedekunst und die Ästhetik des Körperschmucks begeistert habe.