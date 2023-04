Das Streiflicht

Nein, nicht jeder Monarch wird wie ein König behandelt, wenn er mal nach Deutschland kommt. Taufa'ahau Tupou IV., König von Tonga, war 1981 zu Gast in der Rolandwerft in Bremen-Hemelingen, er wollte ein Schiff besichtigen, das dort in seinem Auftrag zusammengelötet wurde, aber die Werftarbeiter begegneten dem König mit hanseatischem Understatement. Ein Filmschnipsel von Radio Bremen hat im Netz überlebt, einer der Werftarbeiter soll sagen, was er von Tonga weiß, er weiß nicht allzu viel, geht aber davon aus, dass der König es sich gutgehen lässt in Tonga. "Joa, wenn man ihn anguckt: Ganz schön dick." Transportiert wurde der kräftige König damals nicht in der Deutschen Bahn, sondern in einer Mercedes-Limousine, die ihn schließlich auch noch in die Sögestraße brachte, Bremens gehobene Einkaufsmeile. Dort kaufte Taufa'ahau Tupou IV. bei einem Herrenausstatter drei Paar Socken.