Das Streiflicht

(SZ) Die Kunst der politischen Herablassung ist weit anspruchsvoller, als viele meinen, vor allem jene, die sie täglich zu praktizieren versuchen. Aber schimpfen und lamentieren kann eben jeder, und bei Dauerstänkerern ist die Gefahr, sich der Dümmlichkeit zu nähern, nicht immer fern. Darunter leidet dann die Wirkmacht der verbalen Attacke, weshalb der britische Labour-Politiker Denis Healey einen konservativen Widersacher wissen ließ, von ihm beschimpft zu werden, fühle sich an, "als würde man von einem toten Schaf angefallen". Das wiederum ist die ganz hohe Kunst der Herablassung, zu deren Meistern natürlich Winston Churchill zählte. 1931 ließ er, erzürnt durch außenpolitischen Wankelmut des Premierministers Ramsay MacDonald, diesen im Unterhaus wissen: Ihm, Churchill, hätten die Eltern als Kind verboten, das knochenlose Wunder in Barnum's Circus anzusehen, da der Anblick des Menschen, der seine Glieder scheinbar beliebig verbog, ihnen nicht jugendfrei erschien. So habe er 50 Jahre warten müssen, rief Churchill, "um das knochenlose Wunder hier auf der Regierungsbank sitzen zu sehen".