Das Streiflicht

(SZ) Auch wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielt, stellen sich bei Menschen, die ihre Hormone unzureichend im Griff haben, in diesen Tagen sogenannte Frühlingsgefühle ein, die oft zum Total- Blackout des Verstands führen. Schmachtenden Blicks durchstreifen sie Wälder und Felder, immer in der Hoffnung, das Handy möge klingeln, und der oder die Angebetete wäre dran. Aber es klingelt nicht, so heftig sie auch aufs Display starren. Doch was ist das? Da ruft doch wer. Kuckuck, kuckuck. Ja, genau! Kuckuck, kuckuck, ruft's aus dem Wald. Eine kleine Terz, der Text im Geiste Dadas. In früheren Zeiten, als die Menschen noch glaubten, Geld könne man auf anständige Weise verdienen, hätte der Wanderer beim ersten Kuckucksruf auf sein Portemonnaie geklopft. Damit war sichergestellt, dass der Geldbeutel das ganze Jahr über voll sein würde. Heutzutage praktizieren allenfalls noch ein paar Hinterwäldler, die nicht an die Marktwirtschaft glauben, den schönen Brauch; alle anderen wissen, dass selbst der Kuckuck machtlos ist, wenn es gilt, die Geldkarte aufzuladen.