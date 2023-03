Das Streiflicht

Das Beste an Berlin sei die Berliner Weiße mit Waldmeister, sagt Markus Söder. Was ist das Beste an Markus Söder? Sein weltgewandter Geschmack ist es vermutlich nicht.

(SZ) Es gehört zur rhetorischen Grundausstattung bayerischer Ministerpräsidenten, dass sie alles, was nicht in Bayern lebt oder liegt, für mindestens unerheblich halten. Weil Markus Söder aus Nürnberg stammt, muss Franken nun auch als Teil des bayerischen Kulturkreises gelten, eine kulturelle Aneignung, die in München jeder, der mit den Augen rollen kann, augenrollend zur Kenntnis nimmt. Franz Josef Strauß, der immerhin wusste, dass selbst die Vortäuschung von Weltläufigkeit eine brauchbare Image-Aufhellung mit sich bringen konnte, schätzte an Bonn (so hieß Berlin in den Siebzigerjahren) die Weinklause von Ria Maternus, wo er einen Stammplatz zugewiesen bekommen hatte, angeblich unter dem Ölporträt der Mutter von Ria. Um dort, in Bad Godesberg, nicht unmittelbar als Münchner erkannt zu werden, sprach Strauß vorwiegend Latein, das er beherrschte wie außer ihm nur noch Asterix in der Übersetzung von Obelix. Bonn, Latein und Les Issambres - dort, in Südfrankreich, hatte Strauß einen Ferienbungalow, denn früher bewohnten Politiker noch keine Chalets, Landhäuser oder Townhouses, sondern Bungalows, vielleicht wegen des hollywoodschaukelhaften Nachklang des Wortes.