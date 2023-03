Das Streiflicht

(SZ) Menschen, die freiwillig eine Nacht miteinander verbringen, müssen sich entweder sehr mögen, berauscht oder anderweitig gierig sein oder sich so sehr aneinander gewöhnt haben, dass die Abwesenheit des oder der Anderen mehr auffiele als die Anwesenheit. Die wichtigen Angehörigen der Ampelkoalition haben gerade eine Nacht miteinander verbracht, obwohl keines der vorgenannten Kriterien auf sie zutrifft. Also bleibt nur die eine, letzte Möglichkeit: Sie können sich nicht (mehr) leiden, müssen aber wegen der Macht, der Weltlage, der fehlenden Alternative zusammenbleiben und alles immer wieder durchsprechen. (Im wirklichen Leben werden als Gründe für weiteres Zusammenbleiben die Kinder, die materiellen Verhältnisse oder auch das allgemeine Ist-doch-eh-schon-wurscht angeführt.) Die Ampelistinnen und Ampelisten wollten in der Nacht zum Montag endlich mal über alles ausführlich reden. Das ist seltsam, weil in beschädigten Beziehungen kaum etwas so häufig getan wird, wie über alles zu reden. Die Ampel ist auch deswegen beschädigt, weil alle immer über alles reden, im Fernsehen, über die digitalen Quakedienste und auch sonst.