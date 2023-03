(SZ) Was haben Menschen nicht alles unternommen, um das Glück zu finden! Sie haben Gipfel erklommen, die kein Mensch bis dahin erklommen hatte. Sie sind schweigend über den Stillen Ozean gesegelt. Sie sind Wege entlanggewandert, die noch nicht mal Bob Dylan mit seiner Gitarre beschritten hatte. Und was haben sie gefunden? Nicht annähernd so viel Glück wie das, was sie vorfanden, als sie von ihrer Suche zurückkehrten und erschöpft erkannten, dass man gar nicht alleine lossegeln oder losmarschieren muss, um glücklich zu werden. Es reicht vielleicht, in seinem Garten zu sitzen und "Like a Rolling Stone" zu singen, bis die verehrte Nachbarin an den Zaun tritt und fragt, ob man nicht Lust hätte, abends zum Grillen vorbeizukommen oder zum Dante-Lesekreis - und schon stellt sich dieses Hochgefühl ein, das für den Moment so klar definierbar, aber auf Dauer noch schwerer zu fassen ist als der mysteriöse Filmganove Thomas Crown.