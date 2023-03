(SZ) Eine der schlimmsten Irrungen in dieser an Irrungen so reichen Zeit ist die nahezu kultische Verehrung der Schnelligkeit. Alles muss schnell gehen, der Bau von Gasterminals ebenso wie die Wiederbewaffnung der Bundeswehr. Ja, einige Heißsporne fordern sogar, bereits jetzt wirksame Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu treffen, so als hätte dies nicht Zeit bis nach dem Weltuntergang. Als Berlin einen Flughafen baute, gab es tatsächlich Traumtänzer, welche die Terminplanung ernst nahmen und schon nach zehn Jahren Verzögerung zu meckern begannen. Ähnlich ungeduldig reagierte man auf die Verschnaufpausen beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie, und auch die Terminierung des zweiten Münchner S-Bahn-Tunnels auf den Jüngsten Tag wird von Hektikern als Beweis genommen, dass hierzulande die Schnecken das Tempo bestimmen. Und wenn schon! Immer noch besser, als unentwegt auf die Tube zu drücken und dabei zu vergessen, dass beispielsweise eine neue Schultoilette ein Projekt für mindestens drei Generationen ist. Kluge Menschen planen langsam und bedächtig, danach warten sie ab, bis die Dinge sich von selbst erledigen.