(SZ) Und nun zu den Hammernachrichten, die wir uns für das Best-of nach dem Wetter und den Bundesliga-Ergebnissen aufgehoben haben: Nur zwei Prozent der 18- bis 24-jährigen Deutschen sagen, dass sie morgens nie frühstücken. Zwei Prozent! Wenn man nicht gerade Boris Pistorius heißt, Bundesverteidigungsminister ist und als solcher darauf pocht, dass jetzt aber mal schnell die zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsausgaben lockergemacht werden sollen, dann sind zwei Prozent aber so was von gar nichts! Das ist ja, als ob alle frühstücken. Sollte es jemals Grund zu der Befürchtung gegeben haben, dieses Land würde seine Traditionen vernachlässigen, dem sei nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov mit den Worten der Deutschen Presse-Agentur zugerufen: "Deutschland ist und bleibt ein Land der Frühstücker." Das ist der dpa so wichtig, dass sie gleich auch noch ein energetisches Frühaufsteher-Wort erfunden hat: Deutschland - "Land der Frühstücksfürsprecher".