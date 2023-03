(SZ) "Der Rheinwein stimmt mich immer weich / und löst jedwedes Zerwürfnis / in meiner Brust, entzündet darin / der Menschenliebe Bedürfnis." So poetisch rühmte Heinrich Heine in seiner "Winterreise" die bekömmliche Wirkung rheinischen Weines, und es ist erstaunlich, dass dieses Werk noch nicht auf der Liste jugendgefährdender Schriften steht. Inzwischen gibt es nämlich grüne Verbraucherminister, welche den Dichter wegen Verherrlichung des Alkohols eher als Narco-Barden einstufen und gern mit einem Werbeverbot belegen würden. Ein solches soll ja bald auch für die teuflischen Gummibärchen und Bonbons gelten, die unseren unschuldigen jungen Menschen die letzte Plombe aus dem Zahn ziehen. Aber zurück zu Heine. Fairerweise muss man wohl hinzufügen, dass mancher Rheinwein, tränke er ihn denn heute, vielleicht eher für eine weiche Birne sorgen würde als für eine weiche Stimmung. Aber in seiner Zeit war das höchst einträgliche Abfüllen ganzer Busgruppen mit nassgezuckertem Rebensaft der Marke Miesporter Säuerling natürlich noch nicht Teil der romantischen Rheinfahrt, da weder Busse noch die zur Herstellung nötigen Chemikalien zur Verfügung standen.

Weine einer ganz anderen Preisklasse waren es, die kürzlich im spanischen Cáceres ein Betrügerpaar lockten; es stahl Flaschen im Werte von einer Dreiviertelmillion Euro aus einem mit Sternen gekrönten Luxusrestaurant. Die Hochstapler bezogen ein Zimmer im zugehörigen Hotel, stiegen nächtens in den weltweit gefeierten Weinkeller des Hauses ein und machten sich mit 45 Flaschen der teuersten Tropfen davon. Zwar ist im Hehlergeschäft leichte Wiedererkennbarkeit des Produkts sehr hinderlich bei der Preisgestaltung, dennoch blieb das Diebesgut verschwunden. Vielleicht haben die beiden die Flasche Bordeaux "Château d'Yquem" von 1806, die laut Weinkarte des Restaurants alleine 350 000 Euro gekostet hätte, einfach weggezecht, das wäre ein Vergnügen, das sie nun mit mehreren Jahren Haft und der Verpflichtung auf Schadenersatz bezahlen müssen. Selten hat das alte Sprichwort, jemand habe die Zeche ohne den Wirt gemacht, so buchstäblich zugetroffen.

Zugegeben, das Vorgehen bewies mehr Stil als das jenes vielfach vorbestraften Diebes in Hamburg, der nachts in ein Bahnhofslokal einbrach und Alkoholika im Werte von immerhin 1000 Euro zum Abtransport bereitstellte. Zu diesem kam es jedoch nicht mehr, da der Mann die Getränke zunächst ausgiebig gekostet und dabei jene Phase zunehmender Unfokussiertheit durchlaufen hatte, die sich bei starkem Konsum einzustellen pflegt. Jedenfalls schlief er mit drei Promille hinter dem Tresen ein und wurde dort von der Polizei aufgelesen. Ganz offenkundig hatte er die alte Weisheit vergessen: Ist das Bier im Manne, liegt der Geist in der Kanne.