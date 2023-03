(SZ) Bei Topmanagern, Wirtschaftsliberalen und anderen Freunden von Offshore-Konten steht der Schlaf, insbesondere der Schlaf der anderen, in einem ganz schlechten Ruf. Er gilt als unrentabel, sogar in doppelter Hinsicht, denn der Schläfer produziert nichts, und er konsumiert auch nichts. Wie tief die Ächtung des Schlafs in alle Schichten der Gesellschaft gedrungen ist, zeigen populäre Schimpfworte wie Schlafmütze, Schnarcher oder Schnarchsack, mit denen man Menschen verhöhnt, die nicht 24 Stunden auf der Überholspur verbringen wollen. Eine prähistorische Scherzfrage, die so alt ist, dass sie die Jungen womöglich gar nicht kennen, lautet: Warum soll man im Büro keine Pflanzen aufstellen? Ist doch klar: Weil Pflanzen im Schlafzimmer krank machen. Auch der Megabrüller "Beamtenmikado" (Wer sich zuerst bewegt, hat verloren) dient dazu, eine gesellschaftliche Minderheit dem Verdacht auszusetzen, sich auf Kosten des Staates und des Bruttosozialprodukts eine Mütze Schlaf zu gönnen. Kurz gesagt: Wer schläft, der sündigt.