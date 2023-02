(SZ) Diese jungen Leute von heute können sich vielleicht auf der Kreuzung festkleben. Aber fragt sie mal, ob sie eine Krawatte zu binden vermögen, da blickt man in leere Augen. Wenn der Papa ihnen zum Vorstellungsgespräch nicht den Kutscherknoten bindet, dann gute Nacht, Freunde. Die einfachsten Kulturtechniken gehen inzwischen verloren. Dabei ist das doch ganz einfach, man muss es nur wollen. Also, ihr Lümmel, hier noch mal für Anfänger: Zuerst wird das schmale Ende der Krawatte über das breite gelegt, Moment, Verzeihung, das breite Ende über das schmale gelegt und hinter dem schmalen Krawattenende nach rechts hindurchgeführt. Oder war das links? Nee, muss rechts sein. Und jetzt das breite Krawattenende nach links und hoch zum Hals, fertig ist die Laube. Aber das hält ja gar nicht, wie war das noch? Da soll doch eine Schlinge sein? Die Schlinge! Kruzifix! Oh. Jetzt ist das breite Ende runtergefallen. Verdammte Krawatte. Letztes Mal ist sie mir in die Sojasauce gefallen, war das peinlich. Noch mal von vorn. Schmales Ende, breites Ende, links und rechts und an den Hals, wieder runter durch die Schlinge, endlich, den Knoten hoch zum Kragen, ja, wie schief sitzt das denn?