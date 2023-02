Das Streiflicht

(SZ) Zu den Dingen, die unwiederbringlich verloren gegangen sind, gehört nun auch die Punica-Oase. In der musste man sich, bei Durst, nur unter einen Obstbaum stellen, schon tropfte einem der Orangensaft direkt aus der Frucht in den aufgesperrten Mund hinein. Vorbei. Seit dieser Woche ist bekannt, dass der Fruchtsaft Punica aus den Supermarktregalen genommen wird, es gibt ihn bald nicht mehr, die zugehörige Oase ist ausgetrocknet, das nächste Stück der Neunziger: erledigt. Die im Wohlfühlklima der Nachwendezeit prosperierende Oase war ein Schmuckstück des damaligen TV-Werbeblocks und passte in ihre Zeit. So bunt waren auch die Studios des damals schwer angesagten Senders RTL, so bunt waren tief im Westen die Trikots des VfL Bochum, waren auch die Hawaii-Hemden des Showmasters Jürgen von der Lippe. Und die Silhouetten des Gestrüpps aus der Punica-Oase fanden sich sogar in anderen Lebensbereichen wieder. Junge Frauen trugen in den Neunzigern Zöpfe mitten auf dem Kopf, diese imposante Trendfrisur wurde Assi-Palme genannt und hätte auch in der Punica-Oase herangewachsen sein können.