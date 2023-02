Das Streiflicht

(SZ) Im Jahresgespräch mit der Chefin wird man gelegentlich gefragt, was man denn in drei oder fünf Jahren machen möchte. Das Nächstliegende: keine Jahresgespräche mehr führen müssen. Dies deutet schon darauf hin, dass einem im beruflichen Zusammenhang eher Dinge einfallen, die man nicht möchte, als solche, die man möchte. Man möchte zum Beispiel weder heute noch in fünf Jahren Mitarbeiter von Sahra Wagenknecht, Gattin von Markus Lanz oder Intendant im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein. Letztere haben es zur Zeit besonders schwer, auch weil die CDU, Bild und die Medienseite der FAZ beschlossen haben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen (das ist, liebe Rechtsabteilungen, eine satirische Meinungsäußerung, geschützt von Art. 5 GG und nicht gegendarstellungsfähig). Von Intendanten, und durchaus auch von Intendantinnen, heißt es, manchmal auch zu Unrecht, dass sie einer ausgabelustigen Kommunikationsbehörde vorstehen, die sich manchmal engagiert, manchmal eher hobbymäßig auch mit Journalismus, hauptsächlich aber mit den Problemen der Selbstverwaltung auseinandersetzt.