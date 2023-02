Das Streiflicht

Warum sagen so viele Leute, sie würden nie etwas bereuen? Ihnen entgeht die Vorstellung von einem besseren Leben.

(SZ) Zu den Leuten, um die skeptische Menschen einen Bogen machen, zählen solche, die von sich sagen, sie seien mit sich im Reinen. Damit ist wohl eine Art moralische Grundhygiene gemeint, die vollzogen ist und deren Ergebnis nicht mehr versaut werden kann. Wer mit sich im Reinen ist, hat sich all seine Fehler und Versäumnisse noch einmal vorgelegt und diese schön nacheinander als verzeihlich und somit verziehen abgehakt. "Mein Leben, bedacht und bejaht", so lautet der Untertitel der Biografie eines bekannten und umstrittenen Pädagogen. Wenn man Bücher schätzt, die unter dem Gestirn des Zweifelns geschrieben sind, wird man dieses wohl nicht dazu zählen wollen. Die Reue scheint es jedenfalls eher schwer zu haben. Wer etwas bereut, beweist damit nur, dass er nicht zu dem stehen kann, was er getan hat.