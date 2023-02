(SZ) Alexander Graf Lambsdorff hat zur Zeit etwas, das man im lockeren Erfolgsmenschenjargon einen "Lauf" nennt: Er soll in diesem Jahr, soweit überhaupt etwas sicher sein kann, deutscher Botschafter in Moskau werden, und er ist bereits seit Ende Januar Träger des Bonner Mäuseordens. In den Rheinischen Anzeigenblättern erschien ein attraktives Gruppenfoto, auf welchem Graf Lambsdorff neben manchen anderen der Ausgelassenheit und dem Frohsinn verpflichteten Personen zu sehen ist. Die Bildunterschrift lautete "Gut drauf". Es folgten der Doppelpunkt und die Namen derer, die gut drauf sind. Katarina Barley gehört dazu sowie der zusammen mit Lambsdorff ausgezeichnete Moritz Seibert. Wer Lambsdorffs Freude am Karneval kennt, weiß um die merkwürdige Veränderung, welche die Persönlichkeit des FDP-Politikers erfährt, sobald die Reizwörter Veedelszöch, Dreigestirn und Rosenmontag fallen. Auf der Reizwörter-Börse Twitter schrieb Lambsdorff dieser Tage unter ein Foto der in Regenbogenfarben gehaltenen Oper von Sydney: "Aus Solidarität mit allen Jecken und dem UNESCO-Weltkulturerbe Karneval im Rheinland erstrahlt die Oper von Sidney heute als Narrenkappe." Natürlich gab es ein großes Hallo, denn die farbenfrohe Ehrung der LGBTQ-Gemeinde mit einer Reverenz an den Karneval zu verwechseln, zählt zu den Torheiten, die man nicht einmal mehr Wolfgang Kubicki zutrauen würde.