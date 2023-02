Das Streiflicht

(SZ) Wenn Menschen bei Menschen zu Gast sind, geht oft etwas schief, und erstaunlich oft fällt dann das Wort "Missgeschick". Die Großzügigkeit des Wortes übersteigt dabei die mancher Gastgeber, so unterschiedlich sind die Unglücke, die zu beschreiben oder zu beschönigen es helfen soll. Es ist ein Missgeschick, das leicht tropfende Glas bei den leicht spießigen Freunden knapp neben den Filzunterleger zu stellen und also direkt auf den frisch geölten Holztisch. Es war auch ein Missgeschick, als die Gastgeber bei einem Besuch Konrad Adenauers in Chicago in Ermangelung einer gültigen Nationalhymne nach dem Krieg "Heidewitzka, Herr Kapitän" spielen ließen. Ein gleich doppeltes Missgeschick schließlich lag vor, als dem seinerseits christdemokratischen Reiner Haseloff auf einer Einweihungsparty einmal eine Flasche roten Sekts beim Öffnen in der Hand explodierte. Während die Hausherren recht unmittelbar vor allem die gesprenkelte Wand beklagten, teilte Haseloff noch Jahre später fasziniert mit, er würde den gesamten Vorgang physikalisch gerne noch besser verstehen wollen.

Menschlich noch interessanter sind Fälle, in denen von einem Missgeschick keine Rede sein kann, weil erkennbare Absicht vorliegt. Unterstellen ließe sich das der Schriftstellerin Dorothy Parker, deren überliefertes Zitat - "Noch ein Martini, und ich lieg unterm Gastgeber" - als Titel einer Biografie bis heute nachhallt. Eher über Kreuz liegt mit ihrem Gastgeber wiederum Jane Fonda, die sich derzeit in Wien befindet und dort in einem interessanten Dilemma. Der Unternehmer und Quatschkopf Richard Lugner hatte Fonda eingeladen und ihr ein stattliches Honorar zugesichert, das Fonda für karitative Zwecke, wie sie sagt, auch dringend brauche. Unklarheit allerdings bestand bis zuletzt allerdings über das Programm der Reise und damit die genaue Art der Gegenleistung. Um es kurz zu machen: Lugner wollte Fonda als arm candy für den Opernball, Fonda hatte mit einem echten kulturellen Highlight gerechnet: "Ich dachte, ich besuche eine Oper"!

Während die Sache für Lugner sozusagen auf hohem Niveau schlecht gelaufen ist und er viel Geld hergegeben hat, um am Ende wieder als Kasper dazustehen, könnte Jane Fonda die Stadt Wien immerhin mit einer Lehre fürs Leben verlassen. Nämlich der, wie schwer es Gastgebern und Gastnehmern zuweilen fällt, eine kongruente Idee von gemeinsamer Zeit zu entwickeln. Das ist schon eine kaum lösbare Aufgabe, wenn nur zwei Menschen sich treffen, jedenfalls zwei sehr unterschiedliche. Und es wird komplett aussichtslos, wenn es zweistellig wird oder noch schlimmer, etwa bei Familienfeiern. In Deutschland ist es Brauch, in diesem Fall immerhin für Gerechtigkeit der Art zu sorgen, dass alle Gäste und Gastgeber wenigstens gleich wenig Freude haben.