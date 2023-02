Das Streiflicht

Sind das wirklich Außerirdische am Himmel über Amerika? Oder sind die in Wahrheit schon längst gelandet, und wir ahnen nur dunkel, wer sie sein könnten?

(SZ) Das Weiße Haus hat bekannt gegeben: Bei den rätselhaften Flugobjekten, welche die US Air Force vom Himmel über Amerika holte, habe es sich nicht um Luftfahrzeuge extraterrestrischer Herkunft gehandelt, also nicht um Aliens. Das heißt natürlich nicht, dass es keine solchen gibt. Die Feststellung an sich ist ja wenig erstaunlich, weil Außerirdische viel zu klug sind, um sich so einfach erwischen zu lassen. Das glaubt doch niemand, dass sie treuherzig über den Wolken herumgondeln und neugierig den F-14-Jet mustern, der sich ihnen nähert: Ja, schaut mal, was hat er denn da für spitze Teile unter seinen kleinen Flügeln, jetzt kommen die schnell näher ... Selbst Lotti die Schnappschildkröte hat sich jahrelanger Suche im Oggenrieder Weiher erfolgreich entzogen, und dass sie nie jemand zu Gesicht bekam, zeigt doch nur, wie überlegt und überlegen sie vorgeht. So halten es auch die extraterrestrischen Intelligenzen, die natürlich längst unter uns sind.