Das Streiflicht

(SZ) Eine Augsburger Anwaltskanzlei führt sich im Internet bei ihren potenziellen Kunden damit ein, dass sie in einem Blog allerlei Themen anreißt, "die fast jedem Menschen im Laufe seines Lebens widerfahren". Einmal lautete dieses Thema "Formalbeleidigung", worunter man, so die Fachleute, eine Ehrverletzung zu verstehen habe, "die sich gerade aus der Form oder den äußeren Umständen ergibt". Diesem Kreis sei auch die Schmähkritik zuzurechnen, die es auf die Diffamierung einer Person angelegt habe. Nenne zum Beispiel jemand den Sohn einer Prostituierten vor anderen Personen "Hurensohn", so liege trotz wahrer Tatsache eine Strafbarkeit vor. Jenseits weiterer juristischer Feinheiten schlossen die Anwälte mit dem guten Rat: "Erst denken, dann reden ..."