Das Streiflicht

(SZ) Man muss immer aufpassen, wenn man öffentlich etwas Lustiges über Bayern sagen oder schreiben will. Im schlimmeren Fall nämlich kommt dabei so etwas raus wie das neue "Reschke Fernsehen", eine Art Satiresendung des tödlich lustigen NDR, in der die Moderatorin, eine geborene Münchnerin, bei ihrem ersten Auftritt offenbar ein altes Trauma aufarbeiten wollte, indem sie Bayern mit der CSU gleichsetzte, obwohl sie der CSU vorwarf, sie setze immer Bayern mit sich, also der CSU, gleich. Als Fernsehzuschauer könnte man nun versucht sein, den NDR mit der ARD gleichzusetzen, was aber unfair wäre, weil die ernst gemeinten Politsendungen des Bayerischen Fernsehens manchmal ungewollt lustiger sind als sogar Andreas Scheuer. Also: Die CSU ist nicht Bayern, und der NDR kann nie so lustig werden, wie es der BR aus Versehen ist.