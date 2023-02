Das Streiflicht

(SZ) "San koane Geign da?" heißt eine alle Sehnsuchts- und Herzschmerzzentren berührende Ballade des Liedermachers Konstantin Wecker, die mit den aufrüttelnd flehenden Zeilen endet: "I brauch koan Alkohol, I brauch koan Rock'n'Roll, I brauch mein Kitsch, jawohl!" Aber hallo, das braucht nicht nur der Wecker, das brauchen wir alle, nicht wahr? In diesen finsteren Zeiten, in denen uns Gaspreise und die Schrecken des Karnevals die Laune verderben, tut es gut, im wogenden Meer großer Gefühle zu schwimmen und zu erkennen, dass das richtige Leben jenseits von Gebührenrechnungen und Elferrat-Sitzungen stattfindet. Dort nämlich, wo steile Klippen emporragen, wo, umwuchert von Rhododendren und duftenden Rosen, ein ehrwürdiges Herrenhaus steht, in dessen Salon der junge Gutsbesitzer neben einer geheimnisvollen Schönen beim Tee sitzt und mit jedem Blick in ihre himmelblauen Augen ein Stück weiter in Amors Gefilde gleitet. Hand aufs Herz: Was gibt es Ergreifenderes als das ewige Schauspiel von Liebesglück und Liebesleid? Nichts, auch nicht die Bundesliga.